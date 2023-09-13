Англія

Чалоба міг продовжити кар'єру у Ноттінгем Форест.

Ноттінгем Форест пропонував за центрального захисника Челсі Трево Чалобу 25 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

24-річний англієць відмовився переходити у Ноттінгем Форест в останній день трансферного вікна, так як хотів піти до Баварії. Незважаючи на узгоджений клубами АПЛ трансфер, Чалоба вважав за краще залишитися у Лондоні.

Гравець боротиметься за своє місце у клубі, але джерела очікують, що він все ж покине Челсі вже у січні. Зараз у захисника проблеми зі стегнами, внаслідок чого він пропускає старт сезону англійської Прем'єр-ліги.

Контракт вихованця "синіх" розрахований до липня 2028 року, а також включає опцію продовження на рік. Портал transfermarkt оцінює Чалобу у 18 мільйонів євро.

Варто зазначити, що влітку Челсі заради Ноттінгем Форест покинули двоє гравців, нападник Каллум Гадсон-Одої та півзахисник Андрей Сантос.