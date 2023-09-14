Англія

Тодд Боулі продовжує тримати у тонусі весь футбольний світ.

Лондонський Челсі хоче взимку підписати нападника збірної Англії та Брентфорда Айвена Тоуні. Таку інформацію оприлюднив BBC.

На Стамфорд Брідж не дуже задоволені грою в атаці новачка Ніколаса Джексона який на старті сезону забив лише 1 гол у 4 зустрічах, тому вже зараз вирішили почати пошуки альтернатив у нападі.

Нагадуємо, що Айвен Тоуні з травня цього року відсиджує дискваліфікацію за порушення правил ставок. Заборона на участь у змаганнях діє до 17 січня 2024 року, але приступити до загальних тренуваннь Брентфорда йому буде дозволено вже цими вихідними.

Контракт гравця з клубом діє до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює нападника у 35 млн. євро.

В минулому сезоні англієць прийняв участь у 35 матчах в яких йому вдалося відзначитися 21 голом та 5 гольовими передачами.