Англія

26-річний англієць може дебютувати у складі "ірисок" у матчі проти Арсеналу.

Вінгер Евертона Джек Гаррісон відновився після травми, повідомляє прес-служба клубу.

26-річний англієць був орендований у Лідса в літнє трансферне вікно, проте він ще не дебютував у складі "ірисок", оскільки у нього були проблеми зі стегном, через що, до речі, від нього відмовилася Астон Вілла.

Гаррісон з 2018 року виступав за Лідс і минулого сезону провів 40 матчів, у яких забив шість матчів та віддав десять гольових передач.

Таким чином, Гаррісон зможе дебютувати у складі Евертона у матчі проти Арсеналу. Гра відбудеться 17 вересня.