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Турецький гранд продовжує пошуки нового гравця.

Португалець Андре Гомеш може продовжити кар'єру у стамбульському Фенербахче, повідомив головний редактор Sports Digitale Ягиз Сабунджуоглу.

Турки досі намагаються відшукати нового центрального півзахисника. Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес Фенербахче до Жоржиньо, Данілу Перейри та ван де Бека, а Наполі пропонував клубу придбати Демме.

30-річний Гомеш навряд входить у плани головного тренера "ірисок" Шона Дайча. Гравець досі не виходив на поле у складі Евертона у цьому сезоні. Лише раз, у першому з чотирьох вже зіграних турів, він опинився на лаві запасних.

Минулого сезону португальський центральний півзахисник виступав за французький Лілль на правах оренди. Там він відіграв 27 матчів у всіх турнірах, тричі забивши гол і двічі асистувавши партнерам. Портал transfermarkt оцінює його у 16 мільйонів євро.