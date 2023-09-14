Англія

На Етіхад Стедіум може з'явитися ще один аргентинець.

До аргентинського футбольного ринку завжди було багато уваги зі сторони європейських топ-клубів, а після перемоги на останньому Мундіалі зацікавленність у аргентинських талантах тільки збільшилася. Одним з найбільших таких талантів вважається 19-ти річний лівий захисник Бока Хуніорс Валентин Барко, який дебютував за клуб у віці всього 16-ти років та вже встиг стати чемпіоном Аргентини.

Тож зовсім не дивно, що Манчестер Сіті відправить найближчими днями до Буенос-Айреса своїх представників, щоб ті дізналися умови які буде висувати Бока зацікавленій стороні. Саме про це повідомляє на своєму сайті авторитетний іспанський ресурс As.

Зауважимо, що в серпні цього року англійський Брайтон виходив на "синьо-золотих" з пропозицією у розмірі 10 млн. євро, але аргентинський гранд вирішив не продавати свого вихованця.

Валентин Барко за всю свою кар'єру у дорослому футболі грав лише за Бока Хуніорс, в футболці якої зіграв 21 матч, забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі.