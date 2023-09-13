Англія

При цьому футболіста було відсторонено від тренувань через звинувачення в домашньому насильстві.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті опублікував заявку команди на цей сезон в англійській Прем'єр-лізі.

У заявці "червоних дияволів" опинився нападник Антоні, який раніше був усунений від тренувального процесу з основною командою.

Нагадаємо, 23-річного бразильця було звинувачено в домашньому насильстві своєю колишньою дівчиною. Про це стало відомо напередодні матчів збірних, через що Антоні було виключено зі складу національної команди.

Наразі поліція Сан-Паулу та Манчестера ведуть розслідування і доки воно не закінчиться, Антоні, швидше за все, буде поза грою.

Цього сезону Антоні провів чотири матчі, в яких результативними діями не відзначався.