Англія

Керманич Манчестер Юнайтед висловився про відсторонення англійського вінгера від роботи з першою командою.

Напередодні стало відомо про те, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відсторонив вінгера Джейдона Санчо від роботи з першою командою через те, що той відмовився вибачатися перед ним після своєї публічної критики після матчу четвертого туру АПЛ.

Нідерландський фахівець прокоментував своє рішення.

"Моє рішення ґрунтується на тому, що Джейдон Санчо керується лише принципами. Це не про мене.

Це на користь команди, мої рішення завжди базуються на цьому. Моя відповідь щодо Санчо після гри з Арсеналом? Я завжди чесний", — цитує слова Еріка тен Гага журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше нідерландський фахівець висловився про критику на адресу центрального захисника своєї команди Гаррі Магвайра.