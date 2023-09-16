Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував підписання нового контракту з важливим гравцем.

Нещодавно стало відомо про продовження контракту поміж англійським захисником Кайлом Вокером та Манчестер Сіті.

На своїй першій прес-конференції після операції на спині та тритижневого відпочинку головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував цю важливу подію в житті клубу.

"Продовження контракту з Вокером було дуже важливим для нас, безперечно. Як і поновлення Натана Аке, Бернардо Сілви, Ріко Льюїса чи Скотта Карсона.

Кайл є важливим гравцем для цього клубу. Одного моменту він хотів піти, але врешті разом із дружиною та родиною вирішив, що краще залишитись.

Поки ваші думки перебувають у виваженому стані, у вас не буде проблем на полі.

Я в своєї тренерській кар’єрі бачив дуже мало гравців з подібною генетикою, тому в захваті від його фізичного стану. Поки ваше життя стабільне, у вас не буде проблем.

Ми разом сім років, знаємо один одного дуже добре, у цьому немає сумнівів. Коли Кайл не грав, це завжди було тактичним рішенням, а не наслідком його поганої поведінки.

Він завжди був важливим гравцем, частка в нашому загальному успіху належить також і йому. Мені було сумно залишити його поза тим самим фіналом Ліги чемпіонів, але подивіться, як він відреагував з того часу, під час передсезонної підготовки.

Його відданість… Це змусило мене зрозуміти, наскільки він важливий на полі, а також у роздягальні. Я розмовляв із його товаришами по команді, Кайл не міг піти. У нього є особливі якості, які далеко не в кожному можна знайти.

Він також удосконалюється в роботі з м’ячем. Я вас запевняю, зрештою він змагатиметься з Голандом, хто заб’є більше голів. Будь обережний, Ерлінгу!", — завив іспанський фахівець.

Загалом Вокер зіграв за Манчестер Сіті 260 матчів, забивши шість м’ячів та віддавши 18 гольових передач.