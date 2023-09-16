Англія

Аргентинець продовжує вірити у молодь.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно розповів про трансферний курс клубу з Лондона.

"Джон Террі, Френк Лемпард, Дідьє Дрогба також колись були молодими. Можливо, ви знаєте про це краще за мене, але це зовсім інший рівень тиску. Це не той Челсі, що я бачив, працюючи в Тоттенгемі та Саутгемптоні. Гірше чи краще? Я про це не говорю.

Але рівень тиску став іншим. Обставини стали іншими. Нинішню ситуацію ми не можемо порівнювати з тим, що було у минулому. Вважаю, це несправедливо. Це інший Челсі. Фанати хочуть перемог, бо для Челсі з минулої перемоги були нормою.

Нам потрібно прискорити весь цей процес, тому що Челсі – це про перемоги, і ми хочемо вигравати. Але я розумію, що нинішній процес зовсім відрізняється від того, що було у минулому. Тому що тепер ми маємо інший підхід до гри, інші філософія та ідеї. І у нас молодий склад, звісно.

У нас дуже талановиті гравці, яким потрібен час, щоб проявити себе. Але у нас однозначно один із найкращих складів, зібраних із молодих гравців з урахуванням проєкту. Звичайно, потрібен час. Потрібно обережно стежити за прогресом та розвивати ідеї. Але гравцям дійсно потрібно ставати краще та краще.

Але очевидно, що якщо ми зараз починаємо розмову про такі імена, як Джон Террі, Лемпард чи Дрогба... Ну, ви що? Зараз у нас, можливо, є гравці з потенціалом рівня Террі, Лемпарда чи Дрогба, але молоді. Їм треба доводити, що вони зможуть стати кимось подібним до цих хлопців.

У минулому Челсі підписував [великих] гравців, як Дрогба. Тепер ідея полягає у покупці молодих гравців, їх розвитку та будівництві команди. Ми знаходимося в процесі будівництва команди", – сказав головний тренер Челсі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мудрості Мудрику. Чому кар'єра Михайла зайшла в глухий кут