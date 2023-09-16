Англія

Аргентинець розповів про найуспішніший сезон в кар'єрі.

Новачок Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер прокоментував свій перехід в склад мерсисайдського клубу.

"Рік вийшов неймовірним для мене, було багато хороших досягнень: чемпіонат світу, вихід до єврокубків із Брайтоном, перехід до Ліверпуля.

Це досить особливий момент для мене. Я тренувався і наполегливо працював, щоб опинитися тут. З кожним днем я намагаюся ставати все кращим і як гравець, і як людина. Дуже щасливий і дуже пишаюся тим, що роблю зараз.

Перейти до Ліверпуля було легко – клуб і тренер зробили вибір простим. Вони одразу показали, що по-справжньому хочуть бачити мене в команді. Це було дуже важливо, тому що у футболі гроші є важливими, але іноді це не найголовніше. Тренер та клуб показали справжнє бажання, реальний інтерес, і я дуже вдячний за це", – сказав аргентинець.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль може втратити лідера найближчим часом - Аль-Іттіхад спробує підписати Салаха взимку.