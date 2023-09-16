Відбулось два матчі Першої ліги в групі А. Нива Бузова приймала Металіст, а Хуст зустрічався з тернопільською Нивою.

Нива Бузова не змогла обіграти аутсайдера ліги Металіст, оформивши третю нічию поспіль. Харків'яни натомість здобули перше очко в трьох останніх матчах.

Нива Бузова — Металіст 0:0

Тим часом Хуст зустрічався з тернопільською Нивою. Дебютант Першої ліги здобув впевнену перемогу — 2:0. Дублем відзначився Приходько.

Таким чином, Хуст піднявся на сьому позицію, Хуст залишився четвертим.

Хуст - Нива Т. 2:0

Голи: Приходько, 45+2, 84.