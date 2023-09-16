Англія

Мерсисайдці тимчасово очолили турнірну таблицю АПЛ.

П'ятий тур АПЛ відкривали матчем на Молінью, де Вулвергемптон приймав Ліверпуль.

Поєдинок розпочався невдало для мерсисайдців. Невдалі дії в захисті призвели до того, що Нету увірвався в карний майданчик та прострелив на дальню штангу, а там ніхто не заважав Хвану Хі Чхану замкнути передачу. 1:0.

У Ліверпуля нічого не клеїлось до перерви. Реальний шанс з'явився у Салаха наприкінці тайму, але захисники Вулвз підстрахували голкіпера після невдалого виходу з воріт.

Другий тайм розпочався з голу Гакпо. Салах прострелив на дальню штангу, а нідерландцю залишалось лише підставити ногу. 1:1.

Забитий гол розбудив "червоних". Попри перевагу, забити команді Клоппу вдалось лише наприкінці матчу. Спочатку Робертсон замкнув передачу Салаха. 1:2.

А через 6 хвилин Елліот пробив здалеку після пасу Мо Салаха — м'яч рикошетом від захисника господарів залетів у ворота та зафіксував перемогу Ліверпуля — 3:1.

"Червоні" вийшли на перше місце чемпіонату після третьої перемоги поспіль, проте вже сьогодні команда Клоппа може повернутись на третє місце, якщо Ман Сіті здолає Вест Гем, а Тоттенгем обіграє Шеффілд.

Вулвергемптон залишився на 15-му місці.

Вулвергемптон — Ліверпуль 1:3

Голи: Хван, 7 — Гакпо, 55, Робертсон, 85, Буено (аг), 90+1

Вулвергемптон: Са — Семеду, Доусон, Кілман, Аїт-Нурі (Буену, 66) — Бельгард (Дойл, 77), Леміна (Траоре, 78), Ґомеш — Хван (Доерті, 60), Кунья (Сілва, 60), Нету

Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Куанса (Конате, 83), Матіп, Робертсон — Сосослай, Мак Аллістер (Діас, 46), Джонс — Салах (Гравенберх, 90+3), Гакпо (Нуньєс, 56), Жота (Елліотт, 56)

Попередження: Семеду, 72 — Мак Аллістер, 4, Елліотт, 90+2.