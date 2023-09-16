Англія

Нападника збірної Сербії все влаштовує у Саудівський Аравії.

29-річний сербський нападник влітку перейшов до саудівського Аль Хілаля за 53 млн. євро , став одним із багатьох гравців, які залишили Європу заради великих грошей у Саудівській Аравії. У інтерв'ю для La Gazzetta dello Sport Мітрович розповів як йому живеться у новій країні.

"Коли я отримав пропозицію від Аль-Хілаля, я поговорив про це зі своєю сім'єю. Від таких пропозицій не відмовляються, тож ми разом прийшли до спільного знаменника. У мене немає ностальгії щодо Англії, я грав там багато років.

Я радий, що нарешті перейшов до топ-клубу. Аль-Хілаль трохи схожий на Реал Мадрид у Європі".

Серба також запитали про рівень футболу у Саудівський лізі.

"Важко порівнювати. Це поки що не рівень Прем'єр-ліги, але такими темпами він буде на тому ж рівні у майбутньому. Щодо Саудівської Аравії, я був приємно здивований футболом та інтересом людей до нього",-сказав Александар Мітрович.