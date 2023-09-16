Керманич дав свій коментар.
Пеп Гвардіола, Getty Images
16 вересня 2023, 20:20
Пеп Гвардіола прокоментував перемогу над Вест Гемом.
"Весь матч ми відіграли фантастично. Навіть поступаючись перервою неймовірній команді, яка дуже хороша на стандартах. Ми діяли ефективно, були терплячі у другому таймі.
Це була чудова перемога після міжнародної перерви. Команда виявила гарний настрій, щоб вистояти”.
Про Доку:
"Я б сказав, що в першій грі він був сором'язливий, а сьогодні — ні, це була неймовірна гра. Він добре справлявся на фланзі, володів м'ячем, виходив віч-на-віч і не тільки — у нього є здатність вгадувати, коли потрібно віддати пас іншому гравцеві.
Я дуже задоволений, це була дуже хороша гра Жеремі", — наводить слова Гвардіоли ВВС.
Раніше Пепа Гвардіола дав коментар щодо Кайла Вокера.