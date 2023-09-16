Англія

Керманич дав свій коментар.

Пеп Гвардіола прокоментував перемогу над Вест Гемом.

"Весь матч ми відіграли фантастично. Навіть поступаючись перервою неймовірній команді, яка дуже хороша на стандартах. Ми діяли ефективно, були терплячі у другому таймі.

Це була чудова перемога після міжнародної перерви. Команда виявила гарний настрій, щоб вистояти”.

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"Я б сказав, що в першій грі він був сором'язливий, а сьогодні — ні, це була неймовірна гра. Він добре справлявся на фланзі, володів м'ячем, виходив віч-на-віч і не тільки — у нього є здатність вгадувати, коли потрібно віддати пас іншому гравцеві.

Я дуже задоволений, це була дуже хороша гра Жеремі", — наводить слова Гвардіоли ВВС.

Раніше Пепа Гвардіола дав коментар щодо Кайла Вокера.