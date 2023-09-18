Англія

Захисник дав свій коментар.

Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Евертоном у п'ятому турі АПЛ.

"Кожна команда, коли приїжджає сюди, дуже багато страждає. Евертон вміло використовує архітектурні особливості Гудісон Парк".

Про Лігу чемпіонів:

Я дуже чекаю на цей день, як і всі "гуннери". Всі гравці з нетерпінням чекають на цю гру, на цей гімн.

Ми не дивимося дуже далеко, тому що розуміємо, що дуже багато матчів ще грати. Будемо рухатися від гри до гри".

- Гарантований фінал ЛЧ чи гарантована заруба з Манчестер Сіті за АПЛ — що б ти обрав?

- І те, і те, — сказав Зінченко.