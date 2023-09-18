Захисник дав свій коментар.
Олександр Зінченко, Getty Images
18 вересня 2023, 00:25
Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Евертоном у п'ятому турі АПЛ.
"Кожна команда, коли приїжджає сюди, дуже багато страждає. Евертон вміло використовує архітектурні особливості Гудісон Парк".
Про Лігу чемпіонів:
Я дуже чекаю на цей день, як і всі "гуннери". Всі гравці з нетерпінням чекають на цю гру, на цей гімн.
Ми не дивимося дуже далеко, тому що розуміємо, що дуже багато матчів ще грати. Будемо рухатися від гри до гри".
- Гарантований фінал ЛЧ чи гарантована заруба з Манчестер Сіті за АПЛ — що б ти обрав?
- І те, і те, — сказав Зінченко.
Раніше повідомлялося, що Арсенал працює над новим контрактом Зінченка
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