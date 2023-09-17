Англія

Каноніри хочуть пролонгації угоди з українцем.

Арсенал хоче підписати новий контракт з українським півзахисником Олександром Зінченком. Про це повідомляє 90min.

Чинний контракт українця з "канонірами" розрахований до 2026 року. Термін нової угоди не зазначається.

Нагадаємо, Зінченко перейшов до Арсеналу із Манчестер Сіті влітку минулого року. "Каноніри" заплатили за гравця 35 мільйонів євро. Зінченко зіграв 36 матчів за лондонців, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Після чотирьох турів Арсенал набрав 10 очок та посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч команда Мікеля Артети проведе проти Евертона, у якому виступає ще один українець Віталій Миколенко. Гра відбудеться 17 вересня.