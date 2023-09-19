Молодий шотландець пов'язав майбутнє з мерсісайдцями.
Бен Доак, Ліверпуль
19 вересня 2023, 21:21
Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту зі своїм молодим нападником Беном Доаком.
17-річний шотландський вінгер підписав із "червоними" нову довгострокову угоду, терміни дії якої не уточнюються.
Нагадаємо, Бен Доак перейшов до Ліверпуля з юнацької команди Селтіка влітку 2022 року за 710 тисяч євро.
На сьогоднішній день Доак провів шість матчів за першу команду Ліверпуля, причому його дебют відбувся після виходу на заміну в матчі Кубка ліги проти Дербі Каунті на Енфілді у листопаді минулого року.