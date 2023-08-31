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Кріштіану продовжує сяяти.

У рамках 4-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср із Кріштіану Роналду протистояв Аль-Шабабу (4:0). Португалець забив два голи з пенальті та оформив асист.

Ці два м’ячі стали його 516-м та 517-м голами в національних чемпіонатах. Таким чином, форвард побив світовий рекорд за голами в національних чемпіонатах.

Португалець обійшов Йозефа Бікана та Ференца Пушкаша, в яких було по 515 голів.

До переходу в Ан-наср Роналду грав та забивав у чемпіонатах Португалії, Англії, Іспанії та Італії.

Відзначимо, що у Ліонеля Мессі наразі 496 голів, але MLS не вважається національним чемпіонатом, адже в ньому виступають команди з США та Канади.