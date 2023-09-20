Україна: Перша ліга

Тернопільський клуб залишився без головного тренера.

Тернопільська Нива на своєму офіційному сайті оголосила про відхід головного тренера Василя Малика.

"Хочу подякувати усім вболівальникам за підтримку, за конструктивну критику, футболістам за добросовісну роботу, керівництву за новий життєвий досвід. Бажаю Ниві процвітати, нових перемог, а для нас всіх — однієї великої перемоги", — сказав на прощання тренер.

Малик очолив команду перед початком сезону. Команда здобула 3 перемоги, 4 матчі програла та 1 завершила внічию. Наразі тернопільський колектив посідає 4-те місце в підгрупі А.