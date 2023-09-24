Англія

Аарон Гікі може піти на підвищення.

Трансферне вікно в європейських країнах лише нещодавно закрилось, проте клуби вже працюють над новим підсиленням складу.

Як повідомляє видання Goal, три гранди АПЛ, Манчестер Юнайтед, Арсенал та Ліверпуль, а також Баварія претендують на захисника Брентфорда Аарона Гікі.

Шотландський футболіст приєднався до команди влітку минулого року. В цьому сезоні він провів шість матчів, в яких отримав три попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Бренфторда Айвен Тоуні привернув увагу лондонського Челсі.