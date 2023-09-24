Аарон Гікі може піти на підвищення.
Аарон Гікі, getty images
24 вересня 2023, 14:59
Трансферне вікно в європейських країнах лише нещодавно закрилось, проте клуби вже працюють над новим підсиленням складу.
Як повідомляє видання Goal, три гранди АПЛ, Манчестер Юнайтед, Арсенал та Ліверпуль, а також Баварія претендують на захисника Брентфорда Аарона Гікі.
Шотландський футболіст приєднався до команди влітку минулого року. В цьому сезоні він провів шість матчів, в яких отримав три попередження.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник Бренфторда Айвен Тоуні привернув увагу лондонського Челсі.