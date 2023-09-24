Англія

Аргентинець визнав, що лондонський клуб перебуває не в найкращих кондиціях.

Наставник Челсі Маурісіо Почеттіно висловився про поточну форму команди, а також зізнався, що клуб знаходиться в процесі перебудови.

"Чи повинні ми перемагати у кожному матчі тільки тому, що ми Челсі? Так, але ми не той Челсі, який вигравав Лігу чемпіонів чи Прем'єр-лігу.

Ми маємо прийняти, що у нас проєкт. Ідея. Але згодом ми збудуємо щось на майбутнє", – сказав тренер "аристократів".

Наразі, Челсі посідає 14-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ з п'ятьма пунктами у своєму активі.