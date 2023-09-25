Англія

Коментар тренера після дербі Північного Лондона.

Керманич Тоттенгема Анге Постекоглу підбив підсумки матчу 6 туру АПЛ проти Арсеналу (2:2).

"Нам довелося було проявити всі свої якості. Це сильний суперник, і часом нам доводилося оборонятися. Але я думаю, що ми продемонстрували хоробрість і мужність, продовживши грати в футбол. Ми агресивно пресингували.

Думаю, нам не пощастило з обома пропущеними голами, це були автогол і пенальті. Але ми показали свій характер, двічі зрівнявши рахунок на стадіоні, на якому складно грати.

Я не бачив, за що призначили пенальті, але я бачив пенальті у вчорашньому матчі. Я не розумію правила про гру рукою. Зараз будь-яке потрапляння в руку призводить до пенальті, навіть якщо б'ють з метра. Але суддя призначив одинадцятиметровий, хай там як.

Результат відмінний. Ми провели чотири гостьових матчі на складних для гри аренах. У трьох з них ми поступалися в рахунку, але чудово відреагували. Арсенал – топкоманда, особливо вдома, ми знаємо, як важко його обіграти.

Наша команда зростає. Ми все ще на початку шляху з точки зору гри, але я вражений характером, особливо команди в цілому", – сказав головний тренер Тоттенгема в інтерв'ю Sky Sports.

Арсенал — Тоттенгем 2:2 Відео голів та огляд матчу.