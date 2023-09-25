Іспанія

Керманич Реала — про поразку в мадридському дербі від Атлетіко.

Атлетіко з дублем Альваро Морати розбив Реал у мадридському дербі, яке пройшло в рамках шостого туру іспанської Ла Ліги. Це була перша поразка "вершкових" у новому сезоні.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився враженнями від цього протистояння.

"Хоселу не грав, тому що ми хотіли більше контролювати м'яч за рахунок додаткового півзахисника в ромбі. Проблема не в тому, хто грав, проблема в тому, що ми слабо зіграли у захисті, чого не було у перших матчах сезону.

Ми пропустили всього три м'ячі за перші шість матчів, а сьогодні три м'ячі за 45 хвилин. Ми були слабкі, це був не найкращий наш вечір. Були близькими до того, щоб відігратися, але третій гол закінчив матч. Ми добре грали наприкінці першого тайму, але 1:3 – це надто багато, щоб зламати ситуацію.

Я не говоритиму про окремих гравців. Скажу лише те, що ми погано захищалися. Команда була компактною, особливо у першому таймі, чим Атлетіко і скористався. Усі три голи були копіями, суперник знаходив щілини між центральними захисниками, які погано розташовувалися у своїй зоні.

Чи змінив би я план на гру, якби була можливість? Це гарне питання. Можливо, я міг би зробити щось краще. Це цілком зрозуміло. Коли команда щось робить неправильно – це моя відповідальність, але в мене широкі плечі, тому не проблема", — цитує слова Анчелотті офіційний сайт Реала.

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