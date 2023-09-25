Северная Америка

Принциповий поєдинок завершився без визначення переможця.

Український центральний захисник Сергій Кривцов глибокої ночі за європейським часом зіграв черговий матч за американський Інтер Маямі.

Але цього разу разом із ним до стартового складу "чапель" уперше за тривалий час не потрапив жоден гравець із зіркової трійки Мессі – Альба – Бускетс.

Щоправда, і сам Сергій провів на полі тільки перший тайм.

А команда тим часом відверто страждала на полі суперників, і хоча забила першою на початку другого тайму, але так і не змогла втримати переможний рахунок.

Орландо Сіті — Інтер Маямі 1:1

Голи: Макгвайр, 66 — Руїс, 52

Орландо Сіті: Гальєсе —Торгаллссон (Голлідей, 77), Шлегель, Янссон, Сантос — Араужу (Охеда, 46), Картахена — Торрес, Перейра (Урсо, 84), Кортес (Енріке, 74) — Макгвайр (Гонсалес, 84).

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін, Авілес (Сейлор, 46), Кривцов (Міллер, 46), Аллен — Руїс, Арройо, Кремаскі (Ульоа, 90+3), Тейлор (Робінсон, 80) — Кампана, Мартінес (Фаріас, 71).

Попередження: Шлегель, Янссон — Авілес, Кремаскі, Руїс, Єдлін, Арройо.