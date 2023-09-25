Англія

Реакція Пепа на витівку підопічного.

У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у меншості зміг втримати перемогу над Ноттінгем Форест завдяки двом голам у першому таймі (2:0).

З 46-ї хвилини "містяни" залишилися вдесятьох після того, як ключовий опорний півзахисник команди Родрі отримав пряме вилучення за неспортивну поведінку — зірковий іспанець схопив за шию одного з лідерів "лісників" Моргана Гіббса-Вайта під час суперечки, за що й отримав червону картку.

В підсумку, Родрі не допоможе Манчестер Сіті у матчі з Арсеналом. Футболісту загрожує три матчі бану. Головний тренер команди Пеп Гвардіола вважає, що покарання в три матчі дискваліфікації — занадто суворе.

"Мені потрібно переговорити з клубом, але я маю намір впливати на це.

На мою думку, це не тягне на три матчі, але правила є правила. Родрі повинен отримати з цього урок. Сподіваюся, що такого більше не станеться", – сказав головний тренер Манчестер Сіті.