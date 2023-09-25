Відомий склад національної збірної України.
Тренерський штаб збірної України, фото - УАФ
25 вересня 2023, 14:51
Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад, який візьме участь у підготовчому зборі та кваліфікаційних матчах Євро-2024 проти Північної Македонії (14 жовтня в Празі) та Мальти (17 жовтня на Мальті). В оголошеному переліку — 25 гравців. Ще троє виконавців увійшли до резервного списку.
Склад національної збірної України:
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія).
Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).
Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — Дніпро-1 Дніпро), Олександр Тимчик (Динамо Київ).
Відзначимо повернення до складу збірної Руслана Маліновського.
Національна команда розпочне свій збір 7 жовтня в Празі.