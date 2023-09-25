Англія

Реакція німця на перемогу своєї команди.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Вест Гемом в матчі АПЛ (3:1).

"Моментами ми були хороші. Тяжкий опонент. У мене була довга розмова з Девідом Мойєсом. Прекрасний хлопець. Очевидно, що команда рівня Вест Гема може завдати проблем будь-якому супернику. Зробили це із нами сьогодні.

Ми намагалися тримати контроль та створювати шанси. Це складно, оскільки потрібно завжди зберігати концентрацію і натомість невдачі. Голи просто супер. Дуже сподобались. Ми зіграли у зрілий футбол", – наводить слова німця BBC.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Вест Гем у 6 турі англійської Прем'єр-ліги.