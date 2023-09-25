Італія

Австрієць не допоможе Інтеру протягом тривалого часу.

Нападник Інтера Марко Арнаутович вибув на тривалий термін через травму. Про це повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".

Австрієць вийшов на заміну на 72-й хвилині матчу проти Емполі (1:0), а через 15 хвилин отримав пошкодження та залишив поле.

За результатами обстеження в Арнаутовича виявлено розтягнення м'язів лівого стегна середнього ступеня важкості. Найближчими тижнями його стан оцінять повторно.

Передбачається, що Арнаутович пропустить до 12 матчів Інтера.

Нагадаємо, влітку Інтер орендував Арнаутовича у Болоньї.