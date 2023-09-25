Австрієць не допоможе Інтеру протягом тривалого часу.
Марко Арнаутович, Інтер
25 вересня 2023, 15:30
Нападник Інтера Марко Арнаутович вибув на тривалий термін через травму. Про це повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".
Австрієць вийшов на заміну на 72-й хвилині матчу проти Емполі (1:0), а через 15 хвилин отримав пошкодження та залишив поле.
За результатами обстеження в Арнаутовича виявлено розтягнення м'язів лівого стегна середнього ступеня важкості. Найближчими тижнями його стан оцінять повторно.
Передбачається, що Арнаутович пропустить до 12 матчів Інтера.
Нагадаємо, влітку Інтер орендував Арнаутовича у Болоньї.