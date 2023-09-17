Франція

Парижани зробили ставку на власного вихованця.

Англійський півзахисник Джуд Беллінгем міг опинитися у ПСЖ, але спортивний директор клубу Луїс Кампос поставив хрест на такому трансфері, повідомляє французьке видання Le Parisien.

За даними Le Parisien, один з представників збірної Англії звертався до Кампоса, щоб з'ясувати інтерес парижан до гравця минулого року. Спортдир паризького клубу відмовився від підписання англійця через переконання у тому, що ПСЖ вже має гравця калібру Беллінгема, а саме Варрена Заїра-Емері.

Вихованець клубу з'являвся на полі в усіх п'яти стартових матчах Ліги 1 цього сезону. Він також відзначився одним асистом у грі проти Ланса (3:1) у 3-му турі. Портал transfermarkt оцінює 17-річного французького центрального півзахисника у 20 мільйонів євро.