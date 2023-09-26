Англія

Гау втратив одну з опцій на лівому фланзі "сорок".

Лівий вінгер Ньюкасла Гарві Барнс травмувався у грі проти Шеффілд Юнайтед і через це може пропустити кілька місяців, повідомляє видання Reuters.

Головний тренер "сорок" Едді Гау підтвердив серйозність пошкодження 25-річного англійця.

"Я думаю, що це травма частини стопи, трохи нижче пальця, досить серйозна травма. Ми зробили сканування, зараз чекаємо висновку спеціаліста, що робити далі, чи потрібна операція", — розповів наставник Ньюкасла.

У грі проти Шеффілд Юнайтед Барнс провів лише 12 хвилин, після чого був замінений. Він брав участь також у п'яти інших матчах АПЛ цього сезону, в яких відзначився голом та асистом.