Англія

Нападник цікавить Арсенал та Челсі.

Нападник Брентфорда Айвен Тоуні привернув уваги провідних клубів Англії, Челсі та Арсеналу, не дивлячись на те, що відбуває дискваліфікацію за порушення правил ставок. Він зможе зіграти не раніше 17 січня 2024 року.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англієць вирішив покинути поточний клуб зимою або влітку. Для цього він змінить агентів найближчим часом.

Стверджується, що футболіст хоче спробувати свої сили в новому клубі.

В минулому сезоні Тоуні взяв участь у 35 матчах в яких йому вдалося відзначитися 21 голом та 5 гольовими передачами. Контракт гравця з клубом діє до 30 червня 2025 року.