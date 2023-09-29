Клуби АПЛ розгледіло зірку в складі Фламенго.
Лорран, getty images
29 вересня 2023, 00:28
Манчестер Юнайтед та Челсі активно попрацювали в цьогорічне літнє трансферне вікно, проте не забувають й про переходи на перспективу.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійські клуби націлились на 17-річного Лоррана з Фламенго.
Стверджується, що скаути Манчестер Юнайтед та Челсі нещодавно переглядали гру бразильця.
У його контракті є клаусула в розмірі 50 мільйонів євро. Угода між Фламенго та Лорраном діє до до кінця 2025 року.
Бразильський талант грає на позиції центрального атакувального півзахисника або відтягнутого форварда. В цьому сезоні він провів 13 матчів, в яких відзначився шістьма голами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед визначився з заміною Санчо.