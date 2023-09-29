Англія

Клуби АПЛ розгледіло зірку в складі Фламенго.

Манчестер Юнайтед та Челсі активно попрацювали в цьогорічне літнє трансферне вікно, проте не забувають й про переходи на перспективу.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійські клуби націлились на 17-річного Лоррана з Фламенго.

Стверджується, що скаути Манчестер Юнайтед та Челсі нещодавно переглядали гру бразильця.

У його контракті є клаусула в розмірі 50 мільйонів євро. Угода між Фламенго та Лорраном діє до до кінця 2025 року.

Бразильський талант грає на позиції центрального атакувального півзахисника або відтягнутого форварда. В цьому сезоні він провів 13 матчів, в яких відзначився шістьма голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед визначився з заміною Санчо.