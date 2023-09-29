Травматичний іспанець може залишитись на Енфілді.
ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА - GETTY IMAGES
29 вересня 2023, 12:42
Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара може залишитися в мерсисайдському клубі, на цьому наполягає менеджер команди Юрген Клопп, повідомляє 90min.
За інформацією джерела, керівництво клубу хоче продати 32-річного хавбека, проте Клопп проти цього рішення та хоче зберегти футболіста в команді.
Клопп наполягає на продовженні співпраці з Тьяго, чинний контракт якого розрахований до кінця поточного сезону.
Трансфермаркт оцінює 32-річного іспанця у 15 млн євро.
У сезоні 2023/24 півзахисник ще не грав.