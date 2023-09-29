Англія

Травматичний іспанець може залишитись на Енфілді.

Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара може залишитися в мерсисайдському клубі, на цьому наполягає менеджер команди Юрген Клопп, повідомляє 90min.

За інформацією джерела, керівництво клубу хоче продати 32-річного хавбека, проте Клопп проти цього рішення та хоче зберегти футболіста в команді.

Клопп наполягає на продовженні співпраці з Тьяго, чинний контракт якого розрахований до кінця поточного сезону.

Трансфермаркт оцінює 32-річного іспанця у 15 млн євро.

У сезоні 2023/24 півзахисник ще не грав.