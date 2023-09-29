Іспанія

Нова угода з молодим виконавцем розрахована до літа 2026 року.

Стало відомо, коли Барселона оголосить про продовження контракту з молодим нападником Ламіном Ямалом. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, офіційна церемонія підписання та оголошення про новий контракт із 16-річним іспанцем заплановано на 2 жовтня.

Зазначається, що нова угода, яка буде розрахована до літа 2026 року, була узгоджена ще у липні перед передсезонними зборами "блаугранас".

Нинішнього сезону Ямал провів вісім поєдинків, у яких віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Барселона оголосила про чистий прибуток у 304 млн євро в сезоні-2022/23.