Нова угода з молодим виконавцем розрахована до літа 2026 року.
Ламін Ямал, Getty Images
29 вересня 2023, 12:22
Стало відомо, коли Барселона оголосить про продовження контракту з молодим нападником Ламіном Ямалом. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, офіційна церемонія підписання та оголошення про новий контракт із 16-річним іспанцем заплановано на 2 жовтня.
Зазначається, що нова угода, яка буде розрахована до літа 2026 року, була узгоджена ще у липні перед передсезонними зборами "блаугранас".
Нинішнього сезону Ямал провів вісім поєдинків, у яких віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Барселона оголосила про чистий прибуток у 304 млн євро в сезоні-2022/23.