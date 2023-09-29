Інше

Пропонуємо вашій увазі нове відео на нашому каналі.

На Youtube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про про найбагатших футболістів світу.

Football.ua зібрав ТОП-10 гравців, які є найбагатшими у сучасному футболі. Роналду, Неймар, Мессі, Бензема та ще декілька неочікуваних прізвищ.

Не забувайте підписуватись на наш канал і тиснути дзвіночок. Ми будемо дуже раді бачити вас серед наших активних глядачів.

Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про легенду українського футболу Андрія Шевченка, якому сьогодні виповнилося 47 років.