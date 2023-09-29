Вінгер "сорок" не зможе допомогти своїй команді протягом кількох наступних місяців.
Гарві Барнс, getty images
29 вересня 2023, 12:24
Напередодні з'явилася інформація про те, що атакуючий півзахисник Ньюкасла Гарві Барнс ризикує пропустити близько кількох місяців через травму, яку він отримав у матчі АПЛ проти Шеффілд Юнайтед.
Головний тренер "сорок" Едді Гау підтвердив цю інформацію.
"Барнс буде недоступний у наступні три місяці. Операція не потрібна, що є гарною новиною, але тепер його нога в гіпсу. Це травма під пальцем ноги", — цитує слова Едді Гау журналіст Фабріціо Романо.
У цьому сезоні Гарві Барнс провів за Ньюкасл Юнайтед сім матчів у всіх турнірах, у яких він віддав один гол та віддав один асист.
Його трансфер із Лестера минулого літа коштував "сорокам" 44 мільйони євро.