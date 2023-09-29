Англія

Вінгер "сорок" не зможе допомогти своїй команді протягом кількох наступних місяців.

Напередодні з'явилася інформація про те, що атакуючий півзахисник Ньюкасла Гарві Барнс ризикує пропустити близько кількох місяців через травму, яку він отримав у матчі АПЛ проти Шеффілд Юнайтед.

Головний тренер "сорок" Едді Гау підтвердив цю інформацію.

"Барнс буде недоступний у наступні три місяці. Операція не потрібна, що є гарною новиною, але тепер його нога в гіпсу. Це травма під пальцем ноги", — цитує слова Едді Гау журналіст Фабріціо Романо.

У цьому сезоні Гарві Барнс провів за Ньюкасл Юнайтед сім матчів у всіх турнірах, у яких він віддав один гол та віддав один асист.

Його трансфер із Лестера минулого літа коштував "сорокам" 44 мільйони євро.