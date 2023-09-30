Нападник Ліверпулю один з найбагатших футболістів Європи.
Салах, Getty Images
30 вересня 2023, 17:10
Радник та юрист гравця Ліверпуля Мохамеда Салаха Рамі Аббас, повідомив, що футболіст заробляє не менше 54 млн. євро на рік. Про це повідомляє The Guardian.
Рамі Аббас поділився цією інформацією у рамках дослідження Гарвардської школи бізнесу. Радник єгиптянина з метою дослідження погодився, щоб його цитати наводилися так, ніби слова сказані під час переговорів щодо контракту.
"Якщо ми знайдемо спосіб переконати керівництво Ліверпулю погодитися на зарплату, про яку ми думаємо і якщо Мохамед виступатиме на рівні, якого він досяг у минулих сезонах, то ми очікуємо, що загальна сума, отримана Мохамедом як від його спортивного контракту, так і від його контрактів на іміджеві права буде десь між 54 мільйонами євро та 62 мільйонами євро на рік", — сказав Аббас.
Як зазначає The Guardian, більшу частину цієї суми єгиптянин отримує від комерційних угод з Adidas, Bank of Alexandria, PepsiCo, Gucci та Mountain View.