Англія

Нападник Ліверпулю один з найбагатших футболістів Європи.

Радник та юрист гравця Ліверпуля Мохамеда Салаха Рамі Аббас, повідомив, що футболіст заробляє не менше 54 млн. євро на рік. Про це повідомляє The Guardian.

Рамі Аббас поділився цією інформацією у рамках дослідження Гарвардської школи бізнесу. Радник єгиптянина з метою дослідження погодився, щоб його цитати наводилися так, ніби слова сказані під час переговорів щодо контракту.

"Якщо ми знайдемо спосіб переконати керівництво Ліверпулю погодитися на зарплату, про яку ми думаємо і якщо Мохамед виступатиме на рівні, якого він досяг у минулих сезонах, то ми очікуємо, що загальна сума, отримана Мохамедом як від його спортивного контракту, так і від його контрактів на іміджеві права буде десь між 54 мільйонами євро та 62 мільйонами євро на рік", — сказав Аббас.

Як зазначає The Guardian, більшу частину цієї суми єгиптянин отримує від комерційних угод з Adidas, Bank of Alexandria, PepsiCo, Gucci та Mountain View.