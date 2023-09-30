Англія

Наставник "городян" поділився своїми думками після гри з Вулвергемптоном.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди у матчі англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона (1:2).

"Є десять гравців, які добре переходять з однієї фази в іншу. Ми були добре налаштовані, але не захищалися належним чином у цих ситуаціях. Вони перемогли нас в дуелях один в один — це не є добре. Треба в таких ситуаціях грати належним чином. Ми повинні показувати більше на полі. Навіть коли перемагаємо — треба працювати більше.

Родрі — важливий гравець. Зараз не можемо на нього розраховувати, доведеться покладатися на інших футболістів. Ковачич зіграв добре, нормально. Матео — винятковий гравець. Це був перший раз, коли він грав на цій позиції. Коли виграємо і програємо — робимо це разом. Цього разу ми не були кращими.

Про самовдоволення питайте інших людей. Коли виграєш чотири Кубки ліги поспіль, АПЛ та требл — це не самовдоволення. Іноді гравці суперника можуть виступати краще за тебе і перемогти тебе, як сталося проти «Вулвз». Вітаю їх, вони це заслужили. Вони грали швидше нас, повинні прийняти це.

Бернарду та Стоунз скоро повернуться після травм. Побачимо, скільки матимемо гравців в ЛЧ.

Проти Ньюкасла ми грали значно краще. Але тепер переходимо до наступного матчу", - наводить слова Гвардіоли ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Вулвергемптон — Манчестер Сіті.