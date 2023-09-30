Іспанія

"Блаугранас" вистачало ігрових ресурсів для перемог над суперниками.

Днями, Барселону звинуватили у хабарництві. Зокрема, звинуваченя отримали колишні президенти каталонського клубу Жозеп Бартомеу та Сандро Росель. Своїм коментарем стосовно ситуації навколо клубу поділився колишній головний тренер Барселони Пеп Гвардіола.

"Зачекаємо та побачимо. Нехай триває судовий процес. Я не занурений у це, нічого не бачив і не читав. Але я точно не бачив, щоб Барселона платила суддям, щоб отримати вигоду від цього. Не бачив такого. Ось чому я хочу почекати, перш ніж висловити свою думку, бо Барселона захищатиме свою позицію.

У чому я впевнений, так це в тому, що Барселона у наш час перемагала тому, що була кращою за суперників. У цьому я переконаний. Ми вигравали, бо були набагато кращими за суперників.

Суд вирішить, що сталося насправді", — підсумував Пеп Гвардіола.