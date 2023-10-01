Англія

Керманич Ліверпуля висловився про поразку у матчі АПЛ проти Тоттенгема.

У центральному матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем здобув перемогу над Ліверпулем, який догравав матч вдев'ятьох, при цьому цей поєдинок не обійшовся без скандалів, пов'язаних із суддівством.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп поділився враженнями від роботи бригади арбітрів, а також від підсумкового результату цього протистояння.

"Не думаю, що нам слід забагато говорити про це, бо зовсім не допоможе. Мені це не потрібно, я це бачив, я знаю, хто припустився помилки. Вулвергемптон отримав аналогічну заяву або вибачення, але не зароблений пункт у першому турі з Манчестер Юнайтед, і ми не отримаємо очко сьогодні, так що все це не має сенсу. Якщо ми хочемо поговорити про це, то зробімо це правильно, а не створюючи заголовки з емоційними спічами тренерів.

Я майже впевнений, що ніхто не робить помилок навмисно, але це все одно сталося, і зараз я не знаю, чому. Ми забили фантастичний гол — чи змінило б це гру? Я не знаю. Але це дійсно було можливим, тому що, знаєте, такі голи здорово допомагають у цьому плані.

Ось у чому проблема. У нас так багато проблем. Коли ви востаннє бачили гру 11 проти 9? І ми були близькі до 11 проти 8. Але жорстоких фолів не було. Ми не били гравців ногами чи ще щось. Хлопці провели супернапружену гру. Просто божевільно, як важко ми боролися.

Ніколи я так не пишався командою, як у цей день. Я ніколи не бачив такої гри з найбільш несправедливими обставинами, божевільними рішеннями. Ми забили автогол, це дуже важко прийняти, але я справді пишаюся командою. Перша червона картка: Кертіс Джонс просто наступив на м’яч та залишив поле. Першої жовтої картки Діогу Жоти теж не мало бути. Скасований гол Луїса Діаса — це не офсайд. Вони неправильно намалювали свої лінії", — сказав Юрген Клопп після матчу.

Нагадаємо, що PGMOL визнав серйозну людську помилку в моменті зі скасованим голом Луїса Діаса у поєдинку з Тоттенгемом.

Дивитися відео голів та огляд матчу Тоттенгем — Ліверпуль ми можете на Football.ua.