Англія

Тренер поділився думками щодо старань вінгера.

Маурісіо Почеттіно обговорив ситуацію із Михайлом Мудриком - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Повірте мені, Мудрик справді докладає величезних зусиль, щоб спробувати інтегруватися у команду.

Він намагається краще зрозуміти, що означає грати в колективній структурі, але він молодий і, безсумнівно, збирається розвиватися. Ми дуже раді тому, як він покращує свої якості та старається".

Минулого сезону він провів 35 матчів та оформив 20 результативних дій, а також після матчу Кубку Ліги проти Брайтона написав звернення до фанатів лондонського Челсі.