Англія

Українець отримав місце в стартовому складі.

Челсі в рамках поєдинку сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Фулгема.

Тренерський штаб лондонців довірив місце в стартовому складі українському вінгеру Михайлу Мудрику. В атаці з ним будуть грати Палмер та Броя.

Склад Челсі на матч проти Фулгема:

Нагадаємо, раніше Маурісіо Почеттіно запевнив, що Мудрик справді докладає величезних зусиль, щоб спробувати інтегруватися у команду.