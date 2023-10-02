Українець отримав місце в стартовому складі.
Михайло Мудрик, getty images
02 жовтня 2023, 21:08
Челсі в рамках поєдинку сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Фулгема.
Тренерський штаб лондонців довірив місце в стартовому складі українському вінгеру Михайлу Мудрику. В атаці з ним будуть грати Палмер та Броя.
Склад Челсі на матч проти Фулгема:
Нагадаємо, раніше Маурісіо Почеттіно запевнив, що Мудрик справді докладає величезних зусиль, щоб спробувати інтегруватися у команду.