Англія

Український вінгер нарешті відзначився голом за Челсі.

Челсі в рамках поєдинку сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії грає на виїзді проти Фулгема.

Український вінгер Михайло Мудрик вийшов на поле з перших хвилин та відзначився дебютним забитим голом після передачі Колвілла.

Мудрик став сьомим українцем, який відзначився забитим голом в рамках АПЛ. До цього це робили Сергій Ребров (Тоттенгем), Андрій Шевченко (Челсі), Андрій Воронін (Ліверпуль), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Віталій Миколенко (Евертон), Олександр Зінченко (Арсенал).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрику знадобилося 24 матчі, щоб забити перший гол за "синіх". За цей проміжок часу він записав на свій рахунок ще два асисти, а також три жовті картки.