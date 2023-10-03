Англія

Вінгер відзначився голом та покинув поле в перерві.

Челсі в рамках поєдинку сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії грав на виїзді проти Фулгема та здобув впевнену перемогу.

Михайло Мудрик вийшов на поле зі стартових хвилин та відзначився забитим голом, проте був замінений в перерві.

Статистичний портал Whoscored традиційно оцінив учасників зустрічі. Так, Мудрик отримав 7,1 бала. Найкращим же став Колвілл, який відзначився асистом на Михайла.

Нагадаємо, що на Football.ua доступні гол та найкращі моменти з виступу українця в матчі проти Фулгема.