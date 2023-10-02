Англія

Пропонуємо вашій увазі нарізку дій українця.

Челсі в рамках поєдинку сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії грає на виїзді проти Фулгема.

Український вінгер Михайло Мудрик відзначився дебютним забитим голом та зробив декілька корисних дій в першому таймі, проте був замінений в перерві.

Пропонуємо вашій увазі гол та найкращі моменти з виступу українця в матчі проти Фулгема:

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик став сьомим українським футболістом, який забивав в АПЛ.