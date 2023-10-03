Англія

Український вінгер прокоментував свій дебютний гол у рамках АПЛ, який він забив Фулгему.

У заключному матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Челсі здобув перемогу над Фулгемом у дербі Західного Лондона з рахунком 2:0, а автором першого гола став українець Михайло Мудрик, для якого цей м'яч став дебютним в АПЛ.

22-річний український вінгер поділився враженнями від свого першого гола за Челсі в офіційних матчах.

"З тобою я можу все [ймовірно, звертається до бога — прим. ред.]. Чудова командна гра, три очки та гол.

Для мене велика честь забити свій перший гол за такий великий клуб, як Челсі. Дякуємо нашим уболівальникам за велику підтримку", — написав Мудрик у своєму Instagram.



Раніше повідомлялося, що Михайло Мудрик отримав м'язову травму у матчі проти Фулгема, проте у таборі Челсі не вважають, що характер цього пошкодження має серйозний характер.

НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ МИХАЙЛА МУДРИКА У МАТЧІ З ФУЛГЕМОМ: