Англія

Аргентинський фахівець поділився своїми думками після гри із Фулгемом.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу своєї команди у матчі сьомого туру АПЛ проти Фулгема (2:0).

"Ми отримали те, що заслужили. У першому таймі ми були набагато кращими, ніж Фулгем. У другому таймі ми контролювали ситуацію.

Я дуже щасливий, бо ця перемога була потрібна як гравцям, так і вболівальникам. Тепер маємо дві перемоги за тиждень. Нам потрібно було відчути смак перемоги та ще одного сухого матчу.

Ми виграли два матчі, і нам потрібно зберігати спокій та продовжувати зміцнювати віру та впевненість. Ми мали багато негативних обставин, але найголовніше — це віра, і команда вірить у те, що ми робимо.

Фулгем — Челсі 0:2 Відео голів та огляд матчу

Я радий за Михайла, який забив свій перший гол у Прем'єр-лізі, а також за Армандо, який забив після тривалої перерви. Я радий за них обох, вони на це заслуговують.

Ми повинні розуміти, що молодим гравцям потрібен час і треба розсудитись. Йдеться про адаптацію. Коли сюди прийшов Мудрик, відбулися великі зміни, а коли приходиш у нову команду, нелегко влаштуватися у нестабільній команді. Він не був вишнею на торті, йому треба було щось додати до гри команди.

Настав час виявити терпіння, довіритися цим молодим талановитим гравцям та зміцнити впевненість. Це велика робота, крок за кроком. Іноді людям не вистачає терпіння, але для нас головне терпіння. Навіть коли ми не перемагали, ми були спокійні, зберігали позитивний настрій та вірили.

Пошкодження Кайседо у доданий час? То була втома. Сподіваюся, нічого серйозного, він утомився, подивимося", — наводить слова Почеттіно прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Мудрик отримав м'язову травму у матчі проти Фулгема.