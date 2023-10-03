Англія

Англійський фахівець розповів про інтерес до українського вінгера.

Колишній головний тренер Челсі Френк Лемпард розповів про те, що він хотів придбати українського вінгера Михайла Мудрика у Шахтаря, коли він очолював Евертон.

"Я дивився багато нарізок. В Евертоні я хотів його купити. Ймовірно, цього ніколи не сталося б у той час, а потім він перейшов до Челсі", — наводить слова Лемпарда журналіст Бен Гроундс у своєму твіттері.

Нагадаємо, Лемпард очолював "ірисок" з січня 2022 року до січня 2023 року, а Мудрик перебрався до Челсі на початку цього року за 70+30 мільйонів євро.

Цього сезону Мудрик провів сім поєдинків, у яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Мудрик отримав м'язову травму у матчі проти Фулгема.