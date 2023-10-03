Англія

Захисник дав свій коментар.

У рамках сьомого туру чемпіонату Англії Челсі на виїзді здолав Фулгем. Один із голів у грі забив українець Михайло Мудрик.

Льюїс Колвілл дав відгук стосовно партнера по команді Михайла Мудрика.

"Він прекрасний гравець. Він може стати одним з кращих у світі. У нього є все, чого можна бажати від вінгера та футболіста.

Звісно, приходити в Челсі з України — це непросто. Тиск, який присутній тут, напевно не порівняється з тим, що Михайло переживав раніше. Тут інша культура і адаптуватись до такого непросто", — наводить слова Колвілла BBC.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Фулгем — Челсі.