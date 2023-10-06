Англія

Еквадорський футболіст має проблеми зі здоров'ям.

Захисник Брайтона Первіс Еступіньян не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це розповів головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі, слова якого наводить інсайдер Фабриціо Романо.

"Еступіньян травмований, і можу сказати, що він тривалий час не зможе грати. Звичайно, ми втратили важливого гравця", — сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, 25-річного еквадорця через пошкодження було замінено в минулому матчі АПЛ проти Астон Вілли (1:6) у перерві.

Цього сезону Еступіньян провів вісім матчів, у яких забив один гол та віддав три гольові передачі.

Свій найближчий матч Брайтон проведе проти Ліверпуля. Гра відбудеться 8 жовтня о 16:00 за київським часом.